Стэмкос выиграл приз Мессье за лидерские качества

Мессье, член Зала хоккейной славы, рассматривает кандидатуры, представленные клубами НХЛ, и лично выбирает победителя награды своего имени.

33-летний Стэмкос в минувшем сезоне набрал 84 (34+50) очка в 81 матче регулярного чемпионата.

Он достиг сразу 4 юбилейных отметок в карьере. В 1003 матчах в лиге на его счету стало 1056 (515+541) очков.

Отмечается, что игрок внес значительный вклад в развитии хоккея в регионе и участвовал в благотворительных акциях.

Индивидуальный трофей стал для двукратного обладателя Кубка Стэнли третьим в карьере.