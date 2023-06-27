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Стэмкос выиграл приз Мессье за лидерские качества

Мессье, член Зала хоккейной славы, рассматривает кандидатуры, представленные клубами НХЛ, и лично выбирает победителя награды своего имени. 

Стэмкос выиграл приз Мессье за лидерские качества
© Sports.ru

33-летний Стэмкос в минувшем сезоне набрал 84 (34+50) очка в 81 матче регулярного чемпионата. 

Он достиг сразу 4 юбилейных отметок в карьере. В 1003 матчах в лиге на его счету стало 1056 (515+541) очков. 

Отмечается, что игрок внес значительный вклад в развитии хоккея в регионе и участвовал в благотворительных акциях.

Индивидуальный трофей стал для двукратного обладателя Кубка Стэнли третьим в карьере.

Ранее он дважды выигрывал приз «Морис Ришар Трофи» для лучшего снайпера сезона (в 2010 и 2012 году, в первом случае – совместно с Сидни Кросби). 