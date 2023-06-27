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Бенирс признан лучшим новичком сезона НХЛ

Форвард «Сиэтл Кракен» Мэттью Бенирс стал обладателем стал обладателем приза «Колдер Трофи».

Назван лучший новичок сезона НХЛ
© globallookpress.com

Награда вручается лучшему новичку регулярного сезона по версии членов Ассоциации хоккейных журналистов.

На приз также претендовали защитник «Баффало» Оуэн Пауэр и вратарь «Эдмонтона» Стюарт Скиннер.

20-летний Бенирс набрал 57 (24+33) очков в 80 играх регулярного чемпионата НХЛ.

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос стал обладателем приза Марка Мессье. Им награждается игрок, проявивший выдающиеся лидерские качества на льду и вне его. Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар стал обладателем «Леди Бинг Трофи». Приз вручается игроку, ставшему образцом честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством.