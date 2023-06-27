Назван лучший новичок сезона НХЛ

На приз также претендовали защитник «Баффало» Оуэн Пауэр и вратарь «Эдмонтона» Стюарт Скиннер .

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос стал обладателем приза Марка Мессье. Им награждается игрок, проявивший выдающиеся лидерские качества на льду и вне его. Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар стал обладателем «Леди Бинг Трофи». Приз вручается игроку, ставшему образцом честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством.