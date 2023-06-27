Назван лучший новичок сезона НХЛ

Форвард «Сиэтл Кракен» Мэттью Бенирс стал обладателем стал обладателем приза «Колдер Трофи».
Награда вручается лучшему новичку регулярного сезона по версии членов Ассоциации хоккейных журналистов.
На приз также претендовали защитник «Баффало» Оуэн Пауэр и вратарь «Эдмонтона» Стюарт Скиннер.
20-летний Бенирс набрал 57 (24+33) очков в 80 играх регулярного чемпионата НХЛ.
Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос стал обладателем приза Марка Мессье. Им награждается игрок, проявивший выдающиеся лидерские качества на льду и вне его. Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар стал обладателем «Леди Бинг Трофи». Приз вручается игроку, ставшему образцом честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством.