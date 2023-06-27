Вратарь "Бостона" Улльмарк завоевал "Везину Трофи"

Улльмарк завоевал "Везину Трофи". В минувшем сезоне он сыграл в 49 матчах, в которых его команде удалось одержать 40 побед. Он пропустил 91 шайбу. Также на эту награду были номинированы голкипер "Виннипег Джетс" Коннор Хеллейбайк и вратарь "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин. Сорокин выступает за "Айлендерс" с сезона-2020/21.