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Вратарь "Бостона" Улльмарк завоевал "Везину Трофи"

Национальная хоккейная лига (НХЛ) наградила вратаря "Бостон Брюинз" Линуса Улльмарка призом лучшему голкиперу сезона, сообщается на официальном сайте лиги.

Вратарь "Бостона" Улльмарк завоевал "Везину Трофи"
© Twitter «Нью-Йорк Айлендерс»

Улльмарк завоевал "Везину Трофи". В минувшем сезоне он сыграл в 49 матчах, в которых его команде удалось одержать 40 побед. Он пропустил 91 шайбу. Также на эту награду были номинированы голкипер "Виннипег Джетс" Коннор Хеллейбайк и вратарь "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин. Сорокин выступает за "Айлендерс" с сезона-2020/21.

В прошедшем регулярном сезоне он провел 62 встречи. Его коэффициент надежности составил 2.34, процент отраженных бросков — 0.924. Среди российских вратарей обладателями "Везина Трофи" становились Сергей Бобровский (дважды), Андрей Василевский и Игорь Шестеркин.

Ранее сообщалось, что нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид в четвертый раз завоевал "Тед Линдсей Эворд".

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