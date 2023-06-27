Вратарь "Бостона" Улльмарк завоевал "Везину Трофи"
Национальная хоккейная лига (НХЛ) наградила вратаря "Бостон Брюинз" Линуса Улльмарка призом лучшему голкиперу сезона, сообщается на официальном сайте лиги.
Улльмарк завоевал "Везину Трофи". В минувшем сезоне он сыграл в 49 матчах, в которых его команде удалось одержать 40 побед. Он пропустил 91 шайбу. Также на эту награду были номинированы голкипер "Виннипег Джетс" Коннор Хеллейбайк и вратарь "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин. Сорокин выступает за "Айлендерс" с сезона-2020/21.
В прошедшем регулярном сезоне он провел 62 встречи. Его коэффициент надежности составил 2.34, процент отраженных бросков — 0.924. Среди российских вратарей обладателями "Везина Трофи" становились Сергей Бобровский (дважды), Андрей Василевский и Игорь Шестеркин.
Ранее сообщалось, что нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид в четвертый раз завоевал "Тед Линдсей Эворд".