НХЛ назвала лучшего защитника сезона
Национальная хоккейная лига (НХЛ) признала игрока «Сан-Хосе Шаркс» Эрика Карлссона лучшим защитником минувшего сезона, сообщается на официальном сайте лиги.
Игрок удостоился награды «Норрис Трофи». Обладателя этой награды определяют члены Ассоциации хоккейных журналистов.
На приз также претендовали защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Адам Фокс» и игрок обороны «Колорадо Эвеланш» Кэйл Макар. Отметим, что Карлссон завоевал третий «Норрис Трофи» в карьере.
В минувшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Карлссон принял участие в 82 матчах, в которых ему удалось забросить 25 шайб и сделать 76 результативных передач.
Ранее сообщалось, что форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид сравнялся с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным по числу «Харт Трофи».