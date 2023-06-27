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НХЛ назвала лучшего защитника сезона

Национальная хоккейная лига (НХЛ) признала игрока «Сан-Хосе Шаркс» Эрика Карлссона лучшим защитником минувшего сезона, сообщается на официальном сайте лиги.

НХЛ назвала лучшего защитника сезона
© NHL

Игрок удостоился награды «Норрис Трофи». Обладателя этой награды определяют члены Ассоциации хоккейных журналистов.

На приз также претендовали защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Адам Фокс» и игрок обороны «Колорадо Эвеланш» Кэйл Макар. Отметим, что Карлссон завоевал третий «Норрис Трофи» в карьере.

В минувшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Карлссон принял участие в 82 матчах, в которых ему удалось забросить 25 шайб и сделать 76 результативных передач.

Ранее сообщалось, что форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид сравнялся с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным по числу «Харт Трофи».

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