Россияне впервые за 12 лет остались без индивидуальных наград в НХЛ

Российские хоккеисты впервые за 12 лет не получили ни одной индивидуальной награды по итогам сезона Национальной хоккейной лиги.

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Единственным игроком, попавшим в списке кандидатов на получение приза, стал голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин, номинированный на «Везина Трофи» — трофей, вручаемый лучшему вратарю сезона. Тем не менее хоккеист «островитян» стал лишь вторым в голосовании, проводившемся среди генеральных менеджеров лиги. Обладателем «Везины» стал страж ворот «Бостон Брюинз» Линус Улльмарк.