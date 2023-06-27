В КХЛ объявили новую схему проведения плей-офф на сезон-2023/2024

Первый раунд пройдёт по классической схеме в рамках конференций, со второго произойдёт деление команд на две группы. В рамках первой группы встретятся лучшая из оставшихся команд Западной конференции и четвёртый клуб Восточной. В другой паре сыграют второй из оставшихся по посеву клубов Востока и третья команда Запада. В полуфиналах победители этих пар сыграют между собой.