Кожевников высказался об отсутствии россиян среди лауреатов наград НХЛ

«У нас кто‑то шедеврально сыграл в этом сезоне?» Кожевников — об отсутствии россиян среди лауреатов наград НХЛ
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в разговоре с «Матч ТВ» предположил, почему впервые с 2011 года российские хоккеисты остались без индивидуальных наград НХЛ.
Церемония награждения по итогам сезона НХЛ 2022/23 состоялась в понедельник в Нэшвилле. Голкипер «Нью Йорк Айлендерс» Илья Сорокин занял второе место по итогам голосования за приз «Везина Трофи», вручаемый лучшему вратарю сезона. В последний раз россияне не получили ни одной индивидуальной награды НХЛ в сезоне 2010/11.
— Трудно сказать, из за чего такое произошло. У нас кто то шедеврально сыграл в этом сезоне? Да, хорошо играли в регулярном чемпионате, но смотрят не только по первенству, но и как играют в финалах Кубка Стэнли, а там никто не выделился. Так что вопрос спорный. Если бы кто то выделялся и не дали награду, то одно дело. Но в розыгрыше Кубка Стэнли я не видел, чтобы кто то здорово сыграл, — сказал Кожевников «Матч ТВ».