Кожевников высказался об отсутствии россиян среди лауреатов наград НХЛ

— Трудно сказать, из за чего такое произошло. У нас кто то шедеврально сыграл в этом сезоне? Да, хорошо играли в регулярном чемпионате, но смотрят не только по первенству, но и как играют в финалах Кубка Стэнли, а там никто не выделился. Так что вопрос спорный. Если бы кто то выделялся и не дали награду, то одно дело. Но в розыгрыше Кубка Стэнли я не видел, чтобы кто то здорово сыграл, — сказал Кожевников «Матч ТВ».