Дацюка могут не ввести в Зал славы по политическим причинам

«На бумаге у Дацюка самое надёжное резюме из всех потенциальных кандидатов следующего года. Он провёл 14 лет в «Детройт Ред Уингз» и дважды выигрывал Кубок Стэнли, прибавив к ним четыре „Леди Бинг Трофи“ и три „Селке Трофи“. Он был включён в список 100 величайших игроков в истории НХЛ, а также завоевал золотые медали Олимпийских игр и чемпионатов мира, что позволяет ему находится в числе представителей «Тройного золотого клуба» (этим термином обозначают игроков, выигравших золотые медали на Олимпиаде, чемпионате мира и завоевавших Кубок Стэнли. — Прим. „Чемпионата“). Дацюк демонстрировал непревзойдённое сочетание мастерства и превосходства на обеих сторонах площадки в течение всей своей карьеры, именно на его счету одни из самых запоминающихся моментов в истории лиги. Не зря его прозвали «волшебником».



Его послужной список на льду не имеет себе равных среди претендентов-новичков на введение в Зал славы в 2024 году, но комитет может не решиться включить российского хоккеиста, учитывая спецоперацию (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) на Украине», — приводит слова О'Лири The Score.