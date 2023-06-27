В "Динамо" удивились расписанию КХЛ

В "Динамо" назвали неожиданным проведение шести матчей в КХЛ со "Спартаком"
Спортивный директор московского "Динамо" Алексей Сопин назвал неожиданным то, что его команда проведет против столичного "Спартака" шесть матчей в предстоящем сезоне Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом Сопин во вторник рассказал ТАСС.
Первая встреча между "Динамо" и "Спартаком" пройдет 18 сентября на домашней арене бело-голубых, потом соперники сыграют 14 ноября, 5 декабря, 7, 23, 27 января. Первый матч в сезоне "Динамо" сыграет 2 сентября дома против СКА.
"Календарь сложный, напряженный, но что поделать - все в равных условиях. Проблем не вижу, с кем играть первый матч, так как все команды сильные, будет интересный старт, - сказал Сопин. - Что касается спаренных матчей, то с ними связаны тяжелые моменты, но мы также понимаем, что есть определенные сложности по загруженности арен. Шесть матчей со "Спартаком" - это неожиданно, но будет интересно. Это историческое дерби, аншлаги, и болельщики будут довольны!"
"Спартак" и "Динамо" выступают в разных дивизионах Западной конференции КХЛ. Календарь нынешнего сезона включает в себя рекордные 165 игровых дней. Каждая команда сыграет по 68 матчей, а с момента старта чемпионата до первой паузы клубы проведут 98 игровых дней подряд.