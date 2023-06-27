В "Динамо" удивились расписанию КХЛ

"Календарь сложный, напряженный, но что поделать - все в равных условиях. Проблем не вижу, с кем играть первый матч, так как все команды сильные, будет интересный старт, - сказал Сопин. - Что касается спаренных матчей, то с ними связаны тяжелые моменты, но мы также понимаем, что есть определенные сложности по загруженности арен. Шесть матчей со "Спартаком" - это неожиданно, но будет интересно. Это историческое дерби, аншлаги, и болельщики будут довольны!"