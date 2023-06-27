Названа дата старта нового сезона НХЛ

Национальная хоккейная лига представила календарь на следующий сезон, который стартует 10 октября.
В первый день действующий обладатель Кубка Стэнли «Вегас» сыграет с «Сиэтлом», «Нэшвилл» встретится с «Тампой», а «Чикаго» — с «Питтсбургом». Отмечается, что в ноябре в рамках NHL Global Series «Детройт», «Миннесота», «Оттава» и «Торонто» сыграют в Швеции.
Всего следующий сезон будет включать в себя 1312 матчей регулярного чемпионата НХЛ, который завершится 18 апреля.
«Вегас» в финальной серии плей офф НХЛ минувшего сезона обыграл «Флориду» со счетом 4–1. Первая очная встреча клубов в новом сезоне пройдет 23 декабря.