Названа дата старта нового сезона НХЛ

В первый день действующий обладатель Кубка Стэнли «Вегас» сыграет с «Сиэтлом», «Нэшвилл» встретится с «Тампой», а «Чикаго» — с «Питтсбургом». Отмечается, что в ноябре в рамках NHL Global Series «Детройт», «Миннесота», «Оттава» и «Торонто» сыграют в Швеции.