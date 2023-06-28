"Даллас" продлил контракт с российский форвардом Дадоновым на два года

"Даллас Старз" объявил о продлении контракта с российским форвардом Евгением Дадоновым. Об этом сообщается на официальной сайте Национальной хоккейной лиги. Соглашение рассчитано на два сезона. Дадонов заработает за это время $4,5 млн. "Заключение нового контракта с Евгением было одним из наших приоритетов.

Он был ключевым игроком для нас на протяжении всего периода, и он поднял свою игру на новый уровень во время плей-офф. Мы рады заключить сделку, которая устроит обе стороны", — сказал генменеджера "Далласа" Джим Нил. В прошедшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Евгений Дадонов принял участие в 23 матчах, в которых ему удалось забросить три шайбы и сделать 12 результативных передач.