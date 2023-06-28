Экс-хоккеист Коньков считает, что Мичкова выберут в первой десятке на драфте НХЛ

"Понятно, что из-за отсутствия международных матчей и из-за того, что он выступал в КХЛ не с начала сезона, его шансы быть выбранным в первой тройке будут минимальными. Но у Мичкова будет прекрасный шанс заиграть в НХЛ. Думаю, что Мичков будет выбран в десятке. Но посмотрим, как у него получится себя проявить", – сказал Коньков.