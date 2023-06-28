Ягр рассказал о влиянии России на его карьеру в НХЛ

Чешский нападающий Яромир Ягр в интервью на YouTube-канале Spittin сравнил свое выступление в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Если бы я не уехал в Россию, не думаю, что отыграл бы еще шесть лет в НХЛ. Даже психологически – в НХЛ сборы начинаются 15 сентября, потом играешь, плей-офф, отпуск всего две-три недели, затем возвращаешься к тренировкам.

В России меньше матчей, перерывы на игры сборных. Я мог повидать родителей четыре раза за сезон. В России больше тренировок, поэтому я был в гораздо лучшей форме и вернулся в НХЛ, набравшись новых сил», — сказал Ягр.

Сейчас Ягр продолжает свою профессиональную карьеру на родине, играя за хоккейный клуб «Рытиржи Кладно» из сильнейшей лиги страны.

Ягр выступал за омский «Авангард» с 2004 по 2005 год, а также с 2008 по 2011 год. После этого чех перебрался в НХЛ. Там он стал четвертым в истории лиги бомбардиром. Его опережают Горди Хоу, Уэйн Гретцки и россиянин Александр Овечкин.