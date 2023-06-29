В первом раунде драфта НХЛ выбрали четырех россиян

В Нэшвилле (США) завершился первый раунд драфта НХЛ. По его итогам выбраны четверо россиян – защитник Дмитрий Симашёв («Аризона», 6-й номер), нападающий Матчей Мичков («Филадельфия», 7) форвард Даниил Бут («Аризона», 12) и защитник Михаил Гуляев («Колорадо», 31).

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Последний раз четырёх россиян выбирали в 2020 году. Тогда это были Ярослав Аскаров, Родион Амиров, Егор Чинахов и Шакир Мухамадуллин.

Как и предполагалось, «Чикаго» под первым номером выбрал Коннора Бедарда. Канадский нападающий считается талантом поколения. «Анахайм» под вторым номером выбрал нападающего Лео Карлссона, «Коламбус» задрафтовал Адама Фантилли. Примечательно, что все перечисленные хоккеисты являются центрфорвардами. Под пятым номером «Монреаль» задрафтовал защитника Дэвида Рэйнбахера.