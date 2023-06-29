Новичок «Вашингтона» высказался об Александре Овечкине
«Вашингтон Кэпиталз» выбрал нападающего Райана Леонарда в первом раунде драфта НХЛ — 2023. 18-летний американец высказался о капитане столичных Александре Овечкине.
«Овечкин — большой парень. Ох, а как он невероятно бросает! Надеюсь, он не попадёт по мне своим щелчком на тренировке (смеётся). Это нечто особенное», — приводит слова Леонарда Sportsnet.
Леонард в составе сборной США стал победителем юниорского чемпионата мира — 2023. На том турнире он занял третье место по результативности.
По итогам прошлого сезона регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» занял 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 80 очков после 82 игр.
Александр Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Россиянин был выбран «столичными» под первым номером на драфте НХЛ — 2004.