Стал известен новый председатель совета директоров ХК «Авангард»

Михаил Аверин — выпускник Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина и дипломатической академии Министерства иностранных дел Российской Федерации, кандидат юридических наук. Имеет опыт государственной службы. В настоящее время обеспечивает правовое сопровождение инвестиционных проектов, а также взаимодействие с органами государственной власти в группе компаний «Газпром нефть».