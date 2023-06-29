«Спартак» заключил новый контракт с нападающим Павлом Порядиным

«Спартак» заключил контракт с нападающим Павлом Порядиным, сообщает пресс-служба московского клуба. Сообщается, что соглашение с форвардом рассчитано сроком на три года.

© Чемпионат.com

Ранее «Спартак» получил спортивные права на игрока в обмен на Дмитрия Злодеева, Артёма Серикова и денежную компенсацию в «Нефтехимик».

Минувший сезон стал самым успешным для уроженца Зеленограда – 26-летний Порядин стал главным бомбардиром «Нефтехимика» и одним из лучших снайперов лиги, набрав 41 (24+17) очко в 73 матчах чемпионата и плей-офф.