В «Вегасе» прокомментировали заключение контракта с Барбашевым

«Мы давно искали такого игрока. Он на пике своей карьеры. Мы отдали хорошего молодого игрока, чтобы выменять Барби. Он стал частью команды. Играл очень хорошо. Мы выиграли Кубок Стэнли, а Барбашёв был важной частью этого успеха. Мы хотели сохранить его.



Мы думаем, что это даст нам возможность почти полностью сохранить костяк нашей команды, это было нашей целью. Все решения, которые мы принимали, касались игроков, с которыми мы только что выиграли Кубок Стэнли, поэтому по определению это делает наши решения трудными и сложными для принятия. Но мы чувствуем, что справились с этими сложностями, и рады тому, что это может означать для подбора нашего состава», — приводит слова Маккриммона AP News.