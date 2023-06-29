Мичков рассказал, как в «Филадельфии» относятся к русским

Мичков: в «Филадельфии» хорошо относятся к русским
Нападающий СКА Матвей Мичков заявил, что рад возможности оказаться в «Филадельфии Флайерз». «Лётчики» выбрали 18-летнего россиянина в первом раунде драфта НХЛ — 2023.
«Мне «Филадельфия» вообще очень сильно симпатична. В детстве я смотрел много матчей «Флайерз». Помню момент, когда «лётчики» в первом раунде драфта выбрали Ивана Проворова. Знаю, что и Германа Рубцова они тоже выбирали в первом раунде.
Вообще в «Филадельфии» хорошо относятся к русским. А у меня как то душа лежала к этой команде, очень хотел играть именно здесь. Слава богу, что получилась так, что я попал именно в «Филадельфию», — приводит слова Мичкова «Матч ТВ».
Матвей Мичков был выбран «Филадельфией» на драфте НХЛ — 2023 под общим седьмым номером. В минувшем сезоне он провёл 27 матчей в составе «Сочи» и набрал 20 (9+11) очков по системе «гол+пас». Контракт юного россиянина с санкт-петербургским СКА действует до 30 апреля 2026 года.