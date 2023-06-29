Мичков рассказал, как в «Филадельфии» относятся к русским

«Мне «Филадельфия» вообще очень сильно симпатична. В детстве я смотрел много матчей «Флайерз». Помню момент, когда «лётчики» в первом раунде драфта выбрали Ивана Проворова. Знаю, что и Германа Рубцова они тоже выбирали в первом раунде.



Вообще в «Филадельфии» хорошо относятся к русским. А у меня как то душа лежала к этой команде, очень хотел играть именно здесь. Слава богу, что получилась так, что я попал именно в «Филадельфию», — приводит слова Мичкова «Матч ТВ».