Ротенберг рассказал о будущем Мичкова в СКА

"Приятно, что наши хоккеисты высоко ценятся на международном уровне - это признание работы всей системы, того, что мы качественно готовим хоккеистов. Это командная работа в конкурентной среде, - сказал Ротенберг. - Но в то же время выбор на драфте еще ни о чем не говорит: есть пример, когда игрок был выбран первым номером, а спустя несколько лет не может найти работу. Хочу напомнить, что СКА заключил длительный контракт с Матвеем, соглашение действует до 30 апреля 2026 года. В первую очередь ему нужно проявить себя в СКА - закрепиться в основе, выйти на лидирующие роли, добиться высоких результатов в России. 27 июля у нас будут тесты, нужно будет проявлять себя уже там".