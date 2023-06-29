Нападающий Яшкин назвал Овечкина "машиной"

«Овечкин – это просто машина. Смесь таланта и трудолюбия, которые замечательно сошлись друг с другом. Такой игрок в мире только один, и таких больше не будет.



Побьёт ли Овечкин рекорд Уэйна Гретцки? Конечно, побьёт! Я в этом не сомневаюсь. Я думаю, это займёт по времени не дольше двух сезонов. Через года два он точно этого добьётся. Мы все с нетерпением ждём, это будет исторический момент», – цитирует Яшкина «Татар-информ».