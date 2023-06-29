Защитник Дыбленко рассказал, где острее ощущается противостояние ЦСКА и СКА

«Наверное, в Питере больше ощущается. Там более жаркая обстановка, спортивная конкуренция. В ЦСКА всё в плановом режиме проходит, без нервов, психики. А вот в Питере больше чувствуется противостояние», — сказал Дыбленко в интервью Metaratings.

Дыбленко играл за СКА с 2019 по 2021 год, проведя за команду с берегов Невы 89 матчей. В ЦСКА игрок оброны перешёл в мае 2022 года, подписав с московским клубом двухлетний контракт. В прошлом сезоне Дыбленко провёл 92 матча, в которых забросил четыре шайбы и отдал 15 результативных передач, набрав в общей сложности 19 очков с показателем полезности «+27».