Защитник «Тампы» Сергачев: я вообще не слышал о таком игроке, как Симашев

«Я вообще не слышал о таком игроке, как Симашев. Когда услышал, спросил агента, он сказал, что это такая смесь (защитников Миро) Хейсканена и (Морица) Зайдера. Я рад, на самом деле, что наши защитники так высоко драфтуются, что их ценят, смотрят и хотят. Нам в сборной России в будущем нужны будут хорошие защитники, это такая позиция, которая почему-то плохо развивается.



Четыре хоккеиста из России в первом раунде драфта — это много? У нас попадали и пять, и семь, и восемь человек. Удивился, скорее, что мало было, надеялся, что будет больше», — цитирует Сергачёва «РИА Новости Спорт».