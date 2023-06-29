Нападающий «Ак Барса» рассказал, как провел почти год без хоккея

— Это был очень сложный период жизни. Для любого спортсмена очень трудно почти год сидеть без дела. Операция не так страшна, как долгий период восстановления. Первые шесть недель я не мог вставать на ногу, наступать на нее. Даже согнуть и разогнуть ее было проблемой. Передвигался на костылях и сам себе не принадлежал. Я очень благодарен семье за ту поддержку, которую тогда ощущал, — сказал Яшкин «Матч ТВ».