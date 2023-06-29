Стали известны разногласия между Костиным и «Эдмонтоном» по зарплате

«Костин хотел получать как минимум $ 1,75 млн, а в идеале чуть больше $ 2 млн. Он мог бы добиться этого, если бы пошёл в арбитраж. Но это было не по карману «Ойлерз». Опять же, они были готовы согласиться на контракт с кэпхитом не выше, чем $ 1,5 млн», — приводит слова Ньюджент-Боумана The Athletic.