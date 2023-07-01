Защитник "Локомотива" удивился вопросу о тюрьме на собеседовании в НХЛ

Защитник ярославского "Локомотива" Дмитрий Симашев рассказал о прикольных вопросах на собеседовании с клубами Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова передает "Матч ТВ".
"Ко мне проявили интерес 25 команд. Но некоторые клубы отменяли собеседование, какие-то – добавляли. Думаю, я поговорил где-то с 20 командами. Все вопросы показались одинаковыми. Прикольные? Но три выбивались из общего потока. Это: "Ты сидел в тюрьме?", "Если бы ты был животным, то каким?", "Что бы ты выбрал: макароны или картошку?" Вообще, я на собеседованиях разговаривал сам на английском. Может, они не хотели грузить меня слишком", - сказал Симашев.
По итогам первого раунда драфта, российские хоккеисты Дмитрий Симашев (6-й пик) и Даниил Бут (12-й пик) отправились в "Аризону Койотис", "Филадельфия Флайер" взяла Матвея Мичкова (7-й пик), а "Колорадо Эвеланш" — Михаила Гуляева (31-й пик). В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Симашев принял участие в 18 играх, не отметившись результативными действиями.