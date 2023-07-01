Защитник "Локомотива" удивился вопросу о тюрьме на собеседовании в НХЛ

"Ко мне проявили интерес 25 команд. Но некоторые клубы отменяли собеседование, какие-то – добавляли. Думаю, я поговорил где-то с 20 командами. Все вопросы показались одинаковыми. Прикольные? Но три выбивались из общего потока. Это: "Ты сидел в тюрьме?", "Если бы ты был животным, то каким?", "Что бы ты выбрал: макароны или картошку?" Вообще, я на собеседованиях разговаривал сам на английском. Может, они не хотели грузить меня слишком", - сказал Симашев.