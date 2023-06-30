Захарова прокомментировала задержание российского хоккеиста в Польше

Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала новость о задержании российского хоккеиста в Польше, обвиняемого в шпионаже.

«Посольство России в Варшаве выясняет обстоятельства происшествия. Российскому гражданину будет оказана вся необходимая помощь. Как заявил прокурор Польши, это «14-й случай ареста российских граждан». Выражаем Варшаве решительный протест. Требуем незамедлительно предоставить российской стороне исчерпывающие объяснения», — цитирует Захарову телеграм-канал 360tv .

Напомним, польские СМИ сообщали, что россиянин — уже 14-й задержанный в рамках расследования шпионской сети, сотрудничающей с российскими спецслужбами. Подозреваемые, идентифицированные как иностранцы из-за восточной границы, вели разведывательную и пропагандистскую деятельность против Польши и готовили акты саботажа по запросу российской разведки.