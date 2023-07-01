Эдин Хилл официально продлил контракт с «Вегасом»

Канадский вратарь Эдин Хилл согласовал условия продления контракта с «Вегас Голден Найтс» на два года, сообщает официальный сайт клуба. Сумма сделки составит $ 4,9 млн в год.

Хилл в минувшем сезоне сыграл за клуб из Невады 16 матчей плей-офф, в которых его команда одержала 11 побед и потерпела четыре поражения. Он пропускал в среднем 2,17 гола за матч, а процент отражённых бросков составил 0,932. При этом Хилл впервые в карьере играл в плей-офф. «Вегас» завоевал Кубок Стэнли, обыграв в финальной серии «Флориду Пантерз» 4-1.

В регулярном сезоне Хилл провёл 27 матчей, в которых его команда одержала 16 побед и потерпела семь поражений в основное время и одно в овертайме. Всего за карьеру он провёл 101 встречу в регулярке, а минувший сезон стал для вратаря самым насыщенным по числу проведённых поединков в НХЛ.