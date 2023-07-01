«Коламбус» объявил имя нового главного тренера

Бывший главный тренер сборной Канады Майк Бэбкок возглавил клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

© Joel Marklund/Global Look Press

Последним местом работы Бэбкока был канадский клуб «Торонто Мэйпл Лифс». Он не работает главным тренером с 2019 года. В СМИ сообщалось, что Бэбкок на посту тренера «Коламбуса» получит €8 млн за два года.

На посту главного тренера сборной Канады он становился олимпийским чемпионом и чемпионом мира. Под его руководством «Детройт Ред Уингс» становился обладателем Кубка Стэнли в 2008 году.

Напомним, что в СМИ неоднократно сообщалось, что новым главным тренером «Коламбуса» может стать наставник московского ЦСКА Сергей Федоров.