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Лучший бомбардир плей-офф КХЛ сезона-2021/2022 стал игроком «Монреаля»

Канадский форвард магнитогорского «Металлурга» Филипп Майе стал игроком клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс». Об этом сообщается на официальном сайте канадского клуба.

Лучший бомбардир плей-офф КХЛ сезона-2021/2022 стал игроком «Монреаля»
© РИА Новости

Хоккеист подписал контракт на один сезон. Его зарплата составит $775 тыс.

В минувшем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Майе принял участие в 66 матчах, в которых забросил 22 шайбы и сделал 31 результативную передачу. В прошедшем розыгрыше плей-офф Кубка Гагарина он забил один гол и сделал пять голевых передач в 11 встречах.

По итогам плей-офф Кубка Гагарина сезона-2021/2022 Майе стал лучшим бомбардиром розыгрыша, записав на свой счет 21 очко (8+13) в 23 матчах.

Ранее сообщалось, что российский защитник Дмитрий Орлов станет игроком «Каролины Харрикейнз».

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