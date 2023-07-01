«Бостон» объявил о переходе сразу троих нападающих

«Бостон Брюинз» на официальном сайте объявил о подписании троих нападающих.

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«Мишки» заключили контракт с 24-летним форвардом «Сиэтл Кракен» Морганом Гики. С ним подписано соглашение на два года и общую сумму $ 4 млн. В среднем за сезон Гики будет получать $ 2 млн. «Бостон» также подписал 34-летнего экс-нападающего «Филадельфии Флайерз» Джеймса ван Римсдайка на один год и $ 1 млн.

Кроме того, в «Брюинз» вернулся Милан Лучич. Легенда клуба заключила однолетний контракт на $ 1 млн.

35-летний нападающий выступал за «Бостон Брюинз» восемь сезонов: с 2007 по 2015 год. В сезоне-2010/2011 Лучич с командой стал обладателем Кубка Стэнли. На прошедшем чемпионате мира в Финляндии и Латвии канадский форвард завоевал золотые медали.