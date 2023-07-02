Новичок «Вашингтона» высказался об Овечкине

«Я подумал, что «Вашингтон» — отличная возможность для меня вернуться и доказать, что я все еще тот игрок, которым был когда-то, и я способен вернуться на свой уровень и забивать голы. Ови, очевидно, лучший снайпер, который когда-либо играл. Я могу многому у него научиться», — сказал Пасиоретти.