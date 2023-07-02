Новичок «Вашингтона» высказался об Овечкине
Нападающий Макс Пасиоретти поделился мнением о подписании контракта с «Вашингтон Кэпиталз», а также высказался о капитане команды Александре Овечкине. Его слова передает The Athletic.
«Я подумал, что «Вашингтон» — отличная возможность для меня вернуться и доказать, что я все еще тот игрок, которым был когда-то, и я способен вернуться на свой уровень и забивать голы. Ови, очевидно, лучший снайпер, который когда-либо играл. Я могу многому у него научиться», — сказал Пасиоретти.
В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира.
Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от легендарного канадца Уэйна Гретцки составляет 72 шайбы. На счету Гретцки 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.