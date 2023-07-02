Новичок «Вашингтона» высказался об Овечкине

Нападающий Макс Пасиоретти прокомментировал свой контракт с «Вашингтон Кэпиталз» и оценил капитана команды Александра Овечкина. Об этом сообщает The Athletic.

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По его словам, контракт стал отличной возможностью доказать, что он такой сильный хоккеист, как и прежде. Теперь предстоит вернуться на свой уровень и забрасывать шайбы. Говоря о российской звезде, Пасиоретти отметил, что будет перенимать опыт.

«Овечкин, конечно, лучший снайпер, который когда-либо играл. У него можно многому поучиться», - сказал Пасиоретти.

В минувшем сезоне Овечкин сыграл в 74 матчах НХЛ. На его счету 42 шайбы и 33 голевые передачи.

За карьеру в НХЛ россиянин поразил ворота соперника 822 раза. Это на 72 шайбы меньше, чем у канадца Уэйна Гретцки – лучшего голеадора лиги за всю историю.