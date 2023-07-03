Два хоккеиста из России числятся в списке лучших оставшихся свободных агентов НХЛ

На девятом месте в рейтинге Серавалли находится нападающий Владимир Тарасенко с прогнозируемым контрактом на три года и суммой в $ 5 млн за сезон. Минувший сезон 31-летний россиянин завершал в «Нью-Йорк Рейнджерс». А на 56-й месте располагается форвард Денис Гурьянов, чей двухлетний контракт оценивается в $ 2,27 млн. Прошлую кампанию он заканчивал в стане «Монреаль Канадиенс».