Два хоккеиста из России числятся в списке лучших оставшихся свободных агентов НХЛ
Пока не все игроки нашли себе новую команду.
Популярный североамериканский журналист издания Daily Faceoff Фрэнк Серавалли составил список лучших оставшихся свободных агентов НХЛ. В этом рейтинге находятся два россиянина.
На девятом месте в рейтинге Серавалли находится нападающий Владимир Тарасенко с прогнозируемым контрактом на три года и суммой в $ 5 млн за сезон. Минувший сезон 31-летний россиянин завершал в «Нью-Йорк Рейнджерс». А на 56-й месте располагается форвард Денис Гурьянов, чей двухлетний контракт оценивается в $ 2,27 млн. Прошлую кампанию он заканчивал в стане «Монреаль Канадиенс».
Стоит отметить, что ранее сообщалось об активном интересе к Тарасенко со стороны «Оттавы Сенаторз». По Гурьянову СМИ пока не публиковали таких данных.