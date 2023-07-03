Кожевников ответил на вопрос о фаворитах следующего сезона КХЛ

«Если говорить о ЦСКА, то они чемпионы страны, их можно считать главными фаворитами в следующем сезоне. Но, если посмотреть на историю, чемпионам обычно психологически тяжело повторить свой успех. И редко кто в третий раз подряд завоёвывает титул — и в Национальной хоккейной лиге, и у нас. Ведь приходят какие-то новые игроки, возникают какие-то новые эмоции. Сергей Фёдоров (главный тренер ЦСКА) — опытный парень, но им будет непросто.



Можно ли считать «Ак Барс» теневым фаворитом? Вы знаете, хороший подбор игроков — это ещё не самое главное. Важно, чтобы главный тренер (Зинэтула Билялетдинов) нашёл с ними общий язык. Да, «Ак Барс» можно назвать теневым фаворитом. Но и «Спартак», кстати, тоже — там два звена очень хорошие», — цитирует Кожевникова «РИА Новости Спорт».