Овечкин планирует принять участие в прощальном матче Зарипова

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон" Александр Овечкин планирует сыграть в прощальном матче пятикратного обладателя Кубка Гагарина и чемпиона мира Даниса Зарипова в Казани. Об этом ТАСС в понедельник сообщил агент Овечкина Глеб Чистяков.

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"Пока у него это есть в планах", - сказал Чистяков.

Ранее газета "Спорт-Экспресс" сообщила, что Овечкин получил предложение от Зарипова сыграть в его прощальном матче в Казани 9 августа.