КХЛ не зарегистрировала контракт Федотова с ЦСКА

По данным источника, КХЛ не понятен статус вратаря по отношению к клубу НХЛ «Филадельфия Флайерз».

В июле 2022 года Федотов был задержан в Санкт-Петербурге и отправлен в Архангельскую область для прохождения срочной службы. 26-летний Федотов пропустил год в профессиональном хоккее из-за срочной службы в армии.