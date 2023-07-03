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КХЛ не зарегистрировала контракт Федотова с ЦСКА

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) не зарегистрировала контракт голкипера ЦСКА Ивана Федотова, сообщает «Матч ТВ».

КХЛ не зарегистрировала контракт Федотова с ЦСКА
© РИА Новости

По данным источника, КХЛ не понятен статус вратаря по отношению к клубу НХЛ «Филадельфия Флайерз».

Федотов подписал двухлетний контракт с ЦСКА улетел в отпуск.

В июле 2022 года Федотов был задержан в Санкт-Петербурге и отправлен в Архангельскую область для прохождения срочной службы. 26-летний Федотов пропустил год в профессиональном хоккее из-за срочной службы в армии.