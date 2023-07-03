Ротенберг: у нас игроки проходят куда лучшие тестирования, чем на драфт-комбайне НХЛ

«Мы уважаем все системы. Но мы верим в свою систему подготовки и считаем её абсолютно правильной. В НХЛ проходят тесты, но и у нас игроки проходят те же самые тесты. Но у нас нет необходимости говорить на всю страну, что у нас игроки тестируются на сборах тем или иным образом.