Третьяк высказался о будущем российского хоккея

"Вершина - вернуться в международную семью, попасть на Олимпийские игры. Это все равно случится, и мы будем играть, и когда мы придем, то должны победить, потому что уважают только сильнейших. А мы сильная нация, мы россияне. Когда мы в свое время выходили, для нас главным была страна, которую мы представляли. Для нас было большой честью представлять 250 млн советских людей. И, если вам выпадет такая честь, вы должны выходить биться за каждого россиянина, потому что они вас любят и верят в вас", - добавил он.