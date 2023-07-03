Стало известно, сколько нападающий Голдобин заработает в "Спартаке"

Нападающий Николай Голдобин по двухлетнему контракту с хоккейным «Спартаком» заработает не менее 90 млн рублей, сообщает Metaratings.ru.

В начале июня «красно белые» объявили об обмене форварда Данилы Квартальнова в магнитогорский «Металлург», в результате которого получили права на Голдобина. 3 июля стало известно, что Голдобин подписал контракт со «Спартаком» на два года.

В минувшем сезоне 27 летний Голдобин провел за «Металлург» 70 матчей с учетом плей офф, в которых забросил 21 шайбу и отдал 17 результативных передач. Он стал участником Матча звезд КХЛ и вошел в первую пятерку звезд по итогам сезона.