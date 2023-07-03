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«Мы готовы принять любой вызов». Ротенберг — о возможной работе на Кубке Первого канала

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг ответил на вопрос о возможном назначении на пост главного тренера национальной команды на декабрьском Кубке Первого канала.

Ротенберг высказался о возможной работе на Кубке Первого канала
© Чемпионат.com

«Это решит тренерский совет, мы готовы принять любой вызов. Здесь надо учитывать наш график. Мы сыграли 104 игры в сезоне. Это непросто, но как решит тренерский совет, так мы и сделаем. Будем это всё обсуждать.

Что касается участников майской серии в следующем году, то мы готовы к любым вариантам. Сборная Беларуси – очень сильный соперник. Она выиграла Кубок Первого канала. Наша задача была в том, чтобы доказать, что мы сборная России», — сказал Ротенберг журналистам.

Ранее Ротенберг сравнил системы подготовки КХЛ и НХЛ.

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