Ротенберг высказался о возможной работе на Кубке Первого канала

«Это решит тренерский совет, мы готовы принять любой вызов. Здесь надо учитывать наш график. Мы сыграли 104 игры в сезоне. Это непросто, но как решит тренерский совет, так мы и сделаем. Будем это всё обсуждать.



Что касается участников майской серии в следующем году, то мы готовы к любым вариантам. Сборная Беларуси – очень сильный соперник. Она выиграла Кубок Первого канала. Наша задача была в том, чтобы доказать, что мы сборная России», — сказал Ротенберг журналистам.