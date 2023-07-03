Кожевников высказался о задержке с регистрацией в КХЛ Федотовым

Экс-хоккеист Кожевников не понимает задержку с регистрацией в КХЛ контракта Федотова с ЦСКА
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников высказался о ситуации с подписанным, но не зарегистрированным в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) контрактом между московским ЦСКА и голкипером Иваном Федотовым. Его слова приводит Vprognoze.ru.
«Получаетcя, что в НХЛ некоторые наши контракты не признают, а мы признаем. Интереcно, почему так? Я не знаю вcех юридичеcких нюанcов. Но еcли никаких официальных документов между КХЛ и НХЛ не подпиcано, то почему мы на них cмотрим?» – сказал Кожевников.
1 июля вратарь подписал контракт с ЦСКА, но 3 июля стало известно, что КХЛ не будет регистрировать его соглашение из за непонятного статуса вратаря в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Летом 2022 года Федотов был призван в ряды ВС РФ для прохождения срочной службы. В середине июня «Филадельфия Флайерс» объявила, что контракт хоккеиста, который был подписан годом ранее, продлен на сезон 2023/24.