Экс-хоккеист «Спартака» назвал самого бесстрашного защитника КХЛ

Бывший игрок "Спартака" Щитов заявил, что защитник "Автомобилиста" Воробьев ничего не боится
Экс-хоккеист московского «Спартака» и «Сочи» Никита Щитов объяснил, почему игрок екатеринбургского «Автомобилиста» Кирилл Воробьев является самым бесстрашным защитником Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Его слова приводит Legalbet.
«Хочу отметить игру Кирилла Воробьева. Таких бесстрашных хоккеистов не так много в КХЛ. Он вызывает восхищение своей самоотверженной игрой. Это важнейший элемент для хоккеиста
Защитник не должен бояться шайбы. Невозможно столько блокировать и принимать шайб на себя, как Кирилл. Он ничего не боится и служит примером для своих партнеров и в целом для всех хоккеистов лиги», — сказал Щитов.
В минувшем сезоне Воробьев стал рекордсменом КХЛ по количеству заблокированных бросков за один чемпионат, побив достижение финна Вилле Покки, который в сезоне-2019/2020 161 раз блокировал броски.
Воробьев подписал соглашение с «Автомобилистом» на два года. В прошлом сезоне хоккеист набрал 12 (4+8) очков в 63-х матчах регулярного чемпионата в составе «Нефтехимика» при показателе полезности +10.