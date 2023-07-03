Экс-хоккеист «Спартака» назвал самого бесстрашного защитника КХЛ

«Хочу отметить игру Кирилла Воробьева. Таких бесстрашных хоккеистов не так много в КХЛ. Он вызывает восхищение своей самоотверженной игрой. Это важнейший элемент для хоккеиста



Защитник не должен бояться шайбы. Невозможно столько блокировать и принимать шайб на себя, как Кирилл. Он ничего не боится и служит примером для своих партнеров и в целом для всех хоккеистов лиги», — сказал Щитов.