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Бывший игрок "Спартака" Щитов заявил, что защитник "Автомобилиста" Воробьев ничего не боится

Экс-хоккеист московского «Спартака» и «Сочи» Никита Щитов объяснил, почему игрок екатеринбургского «Автомобилиста» Кирилл Воробьев является самым бесстрашным защитником Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Его слова приводит Legalbet.

Экс-хоккеист «Спартака» назвал самого бесстрашного защитника КХЛ
© РИА Новости

«Хочу отметить игру Кирилла Воробьева. Таких бесстрашных хоккеистов не так много в КХЛ. Он вызывает восхищение своей самоотверженной игрой. Это важнейший элемент для хоккеиста

Защитник не должен бояться шайбы. Невозможно столько блокировать и принимать шайб на себя, как Кирилл. Он ничего не боится и служит примером для своих партнеров и в целом для всех хоккеистов лиги», — сказал Щитов.

В минувшем сезоне Воробьев стал рекордсменом КХЛ по количеству заблокированных бросков за один чемпионат, побив достижение финна Вилле Покки, который в сезоне-2019/2020 161 раз блокировал броски.

Воробьев подписал соглашение с «Автомобилистом» на два года. В прошлом сезоне хоккеист набрал 12 (4+8) очков в 63-х матчах регулярного чемпионата в составе «Нефтехимика» при показателе полезности +10.

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