Губерниев оценил идею Ротенберга провести в Индии хоккей на траве

«Поскольку нас вышвырнули из международной хоккейной семьи, то надо пытаться с помощью хоккея захватывать те страны, которым это будет интересно. Я ничего плохого в этом не вижу. Всякая движуха – это хорошо. Если не получается сыграть в Канаде, то будем играть в Индии и Монголии.



Только, мне кажется, надо с опаской подходить к африканскому континенту. Не очень я уверен, что надо играть с Сомали или с ЦАР. А что касается Монголии и Индии, то я двумя руками за. Можно сыграть и в хоккей на траве, это всё реклама вида спорта. В общем, я за любой движ, который связан за спортом. Хоккей на льду, на траве, на песке – всё классно», – цитирует Губерниева «РБ Спорт».