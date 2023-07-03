Защитник "Каролины" Орлов ответил, когда вернется в Россию

«Хороший вопрос. Да посмотрим. Не так все просто. Сейчас ждем контракт, потому что нужно будет переезжать, найти на новом месте жилье и перевезти все из Вашингтона, если потребуется. Много лишних движений этим летом. Конечно, я постараюсь прилететь, но пока не знаю, когда это будет», — сказал Орлов.

Накануне Орлов подписал контракт с «Каролиной». В прошлом сезоне от выступал за «Вашингтон Кэпиталз» и «Бостон Брюинз». Орлов был обменян из «Вашингтона» в «Бостон» по ходу розыгрыша регулярного чемпионата НХЛ-2022/23. За «Брюинз» он успел провести 23 матча в «регулярке» и набрать 17 (4+13) очков. Кроме того, на его счету восемь баллов за ассисты в плей-офф. Его контракт с «мишками» истекает по окончании нынешнего сезона. Отметим, что за «Кэпиталз» Орлов играл с 2011 года и помог команде выиграть Кубок Стэнли в 2018 году.