Hockeyy Insiderr: Тарасенко подписал контракт с «Каролиной»

Российский нападающий Владимир Тарасенко подписал контракт с «Каролиной», сообщается в «твиттере» Hockeyy Insiderr. О сроках соглашения и зарплате форварда не уточняется.

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Ранее сообщалось, что в подписании контракта с Тарасенко также была заинтересована «Оттава».

У Владимира закончился контракт с «Рейнджерс», куда его обменяли перед дедлайном из «Сент-Луиса».

Ранее контракт с «Каролиной» подписал защитник Дмитрий Орлов, который возглавлял различные рейтинги неограниченно свободных агентов. Также за «Харрикейнз» выступают вратарь Пётр Кочетков и нападающий Андрей Свечников.