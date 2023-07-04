Hockeyy Insiderr: Тарасенко подписал контракт с «Каролиной»

Российский нападающий Владимир Тарасенко подписал контракт с «Каролиной», сообщается в «твиттере» Hockeyy Insiderr. О сроках соглашения и зарплате форварда не уточняется.
Ранее сообщалось, что в подписании контракта с Тарасенко также была заинтересована «Оттава».
У Владимира закончился контракт с «Рейнджерс», куда его обменяли перед дедлайном из «Сент-Луиса».
Ранее контракт с «Каролиной» подписал защитник Дмитрий Орлов, который возглавлял различные рейтинги неограниченно свободных агентов. Также за «Харрикейнз» выступают вратарь Пётр Кочетков и нападающий Андрей Свечников.
В 2019 году Тарасенко выиграл Кубок Стэнли в «Сент-Луисе». 31-летний Тарасенко по текущему контракту зарабатывает за год $ 7,5 млн. Вероятно, ему предстоит заключить последнее крупное соглашение в карьере.