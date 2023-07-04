Тренер Плющев посмеялся над идеей товарищеского матча с Индией

«Роман Ротенберг сказал, что команда России может поехать играть в хоккей на траве в Индию? Ха-ха, у меня нет комментариев. Не представляю, как это может быть (смеется). Думаю, Роман Борисович может все. Не удивлюсь, если увижу какого-нибудь Матвея Мичкова рассекающего по траве (смеется).



Ротенберг сказал, что могут пригласить Индию сыграть на льду в России? Это будет забавно Посмотрел бы я такую игру? Если мне надо посмеяться, то я пойду в цирк. Но издеваться над моей игрой, которой я отдал практически всю жизнь, не очень. Издевательство над хоккеем», — сказал Плющев.