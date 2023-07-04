Тренер Плющев посмеялся над идеей товарищеского матча с Индией

Экс-тренер сборной России по хоккею посмеялся над идеей товарищеского матча с Индией
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высмеял идею наставника команды «Россия 25» Романа Ротенберга сыграть в хоккей на траве с Индией. Его слова приводит Legalbet.
«Роман Ротенберг сказал, что команда России может поехать играть в хоккей на траве в Индию? Ха-ха, у меня нет комментариев. Не представляю, как это может быть (смеется). Думаю, Роман Борисович может все. Не удивлюсь, если увижу какого-нибудь Матвея Мичкова рассекающего по траве (смеется).
Ротенберг сказал, что могут пригласить Индию сыграть на льду в России? Это будет забавно Посмотрел бы я такую игру? Если мне надо посмеяться, то я пойду в цирк. Но издеваться над моей игрой, которой я отдал практически всю жизнь, не очень. Издевательство над хоккеем», — сказал Плющев.
3 июля Ротенберг рассказал о возможности сборной «России 25» поехать в Индию, чтобы сыграть там в хоккей на траве. А также добавил, что в ответ приглашает индийскую сторону сыграть с россиянами в хоккей на льду.
Ротенберг также возглавляет петербургский клуб СКА и работает первым вице-президентом Федерации хоккея России (ФХР).