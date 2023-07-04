Хоккеист Гоголев перешел из системы «Торонто» в «Сибирь»

23-летний российский форвард Павел Гоголев подписал контракт с новосибирской «Сибирью». Соглашение между сторонами рассчитано на один сезон, сообщает пресс-служба клуба.
Павел Гоголев начал свою хоккейную карьеру в юношеской школе «Крыльев Советов». Однако до настоящего времени он никогда не выступал на профессиональном уровне в России. В сезоне-2020/2021 он присоединился к «Торонто Мэйпл Лифс». В прошлом сезоне Гоголев был обменян в «Чикаго Блэкхокс», но уже в марте вернулся в «Торонто Мэйпл Лифс», заключив контракт с фарм-клубом «Торонто Марлиз» в Американской хоккейной лиге (АХЛ).
В сезоне-2022/2023 Гоголев провёл 62 матча за «Ньюфаундленд Гроулерз» в Хоккейной лиге Восточного побережья и набрал 82 очка, включая 41 гол и 41 голевую передачу. Кроме того, он сыграл три матча в АХЛ за «Торонто» и «Рокфорд Айсхогс», забросив одну шайбу.