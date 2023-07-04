СКА выменяет у «Торпедо» братьев Федотовых

СКА выменяет братьев Федотовых у «Торпедо» на 110 млн рублей, Савунова и права на Замулу («СЭ»)
СКА выменяет братьев Максима и Илью Федотовых у «Торпедо» .
Нижегородский клуб получит в сделке 110 миллионов рублей, права на защитника Егора Замулу и нападающего Даниила Савунова.
21-летний защитник Максим Федотов в прошлом сезоне набрал 26 (9+17) очков в 64 играх Фонбет Чемпионата КХЛ за «Торпедо». Также у него 7 (2+5) очков в 10 играх плей-офф КХЛ.
20-летний форвард Илья Федотов выступал на правах аренды за «Нефтехимик». В составе нижнекамцев он набрал 14 (9+5) очков в 40 матчах регулярного чемпионата КХЛ.
23-летний Замула выступает за океаном в системе «Филадельфии». В минувшем сезоне на его счету 4 (0+4) очка в 14 матчах в НХЛ.
22-летний Савунов набрал 1 (0+1) балл в 5 играх за СКА. В составе «СКА-Невы» у него 30 (11+19) очков в 43 играх чемпионата «PARI ВХЛ – Кубок Шелкового пути». В Кубке Петрова добавил 3 (1+2) балла в 6 играх.