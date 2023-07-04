СКА выменяет у «Торпедо» братьев Федотовых

СКА выменяет братьев Максима и Илью Федотовых у «Торпедо» .

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Нижегородский клуб получит в сделке 110 миллионов рублей, права на защитника Егора Замулу и нападающего Даниила Савунова.

21-летний защитник Максим Федотов в прошлом сезоне набрал 26 (9+17) очков в 64 играх Фонбет Чемпионата КХЛ за «Торпедо». Также у него 7 (2+5) очков в 10 играх плей-офф КХЛ.

20-летний форвард Илья Федотов выступал на правах аренды за «Нефтехимик». В составе нижнекамцев он набрал 14 (9+5) очков в 40 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

23-летний Замула выступает за океаном в системе «Филадельфии». В минувшем сезоне на его счету 4 (0+4) очка в 14 матчах в НХЛ.