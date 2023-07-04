Вернувшийся из армии хоккеист Федотов обратился к болельщикам

«Было непросто, но трудности еще не закончились, так что терпение и труд все перетрут», — заявил Федотов.

В июле прошлого года Федотова задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Он собирался улететь в США, чтобы со следующего сезона выступать за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс». Позднее Федотова доставили в учебную часть ВМФ России для прохождения срочной службы. Он принял присягу в закрытом режиме 13 июля 2022 года. Адвокат игрока подавал жалобу о признании незаконным решения комиссии о призыве.